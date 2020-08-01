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Политика

Руководитель нижегородского СУ СК задекларировал почти 3,4 млн рублей за 2019 год

17 августа 2020 15:31  [33] Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин задекларировал 3 млн 374,8 тысяч рублей за 2019 год.

Как сообщается на сайте следственного управления, в декларации о доходах, расходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2019 года у него в собственности также находится земельный участок площадью 233 кв.м. на территории России.

Его супруга задекларировала доход в размере 1 млн 315 тысяч рублей. В собственности у нее участок площадью 1 469 кв. м; дом в 203 кв. м.; квартира в 148 кв. м. и нежилое помещение в 126,7 кв. м.

В соответствии с декларацией, транспортных средств у главы нижегородского следственного управления СК и его жены нет.

Напомним, в начале декабря 2019 года произошла ротация кадров: экс-руководитель управления по Нижегородской области, полковник юстиции Андрей Виноградов был назначен главой управления по Кировской области, руководитель которого - Айрат Ахметшин перешел на работу в Нижегородскую область.

Айрат Ахметшин являлся руководителем СУ СК по Кировской области с 2017 года. До этого был заместителем руководителя СУ СК по Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что сведения о доходах, расходах и имуществе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его семьи за 2019 год опубликованы на портале правительства региона.

 

 

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