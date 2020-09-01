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Общество

Нижегородцы взыскали более 300 тысяч рублей из-за отмены туров в Испанию

03 сентября 2020 15:22  [87] Общество

Нижегородцы взыскали более 300 тысяч рублей из-за отмены туров в Испанию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По итогам судебных заседаний туроператоры обязаны выплатить средства. Туры отменили из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что в начале сентября Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ (Дубай) и Мальдивами. Ранее авиасообщение также было возобновлено с Белоруссией, Турцией, Абхазией, Черногорией, Хорватией, Великобританией, Сербией, Болгарией, Кубой, Доминиканой и Мексикой.

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