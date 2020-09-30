"Думаю, что пассажиры с пониманием отнесутся к ужесточению требований в транспорте", - Владимир Солдатенков Общество

"Эпидемиологическая обстановка заставляет нас принимать необходимые меры. На этой неделе перевозчикам и пассажирам в очередной раз настоятельно рекомендовано носить маски в салонах общественного транспорта. Это связано с тем, что в регионе наблюдается существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. При этом контролировать соблюдение правила о ношении масок будет комиссия с участием сотрудников регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства и полиции, которая выходит в рейды на маршруты общественного транспорта", – заявил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Убежден, что контрольные рейды проводить надо. Мы должны не допустить развития негативного сценария с общественным транспортом и социального напряжения в обществе. Особо отмечу, что согласно внесенным изменениям в указ Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о режиме повышенной готовности в общественном транспорте пассажирам старше 65 лет средства индивидуальной защиты предоставляются бесплатно", - добавил депутат.

"Очень хочется надеяться, что пассажиры с пониманием отнесутся к ужесточению требований в общественном транспорте. Это делается не для того, чтобы усложнить жизнь, а уберечь и пассажиров и перевозчиков от возможных негативных последствий", – подчеркнул Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что нижегородским перевозчикам, у которых в транспорте находятся пассажиры без масок, грозит штраф до 300 тысяч рублей. По итогам ежедневных рейдов по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, уже выявлено более 100 нарушений и сформировано обращение в адрес МВД о привлечении юридических лиц к административной ответственности.

Перевозчикам дан срок до 15 октября, чтобы обеспечить подвижной состав необходимым количеством масок для предоставления пенсионерам.

Кроме того, в администрации Нижнего Новгорода предупредили, что общественный городской транспорт не начнет движение, если в салоне находятся пассажиры без масок. Меры приняты в соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".