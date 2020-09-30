Водоканал
Теплоэнерго
Популярные комментарии за год
26 марта 2020 15:52  [20499] "Региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будут выплачивать до конца 2026 года", - Евгений Лебедев
09 июля 2020 13:34  [18830] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
12 мая 2020 10:31  [6698] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
15 января 2020 17:09  [3310] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
25 марта 2020 17:28  [2941] "Распространители фейков о коронавирусе должны нести ответственность за свои действия", - Глеб Никитин
26 февраля 2020 11:41  [2700] "Борис Немцов сделал очень много позитивного для Нижегородской области", - Дмитрий Бедняков
16 января 2020 11:21  [2677] "Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев
20 июля 2020 15:38  [2390] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
26 февраля 2020 11:29  [2126] "Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира", - Александр Котюсов
30 июля 2020 14:10  [2084] "В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2020 12:32  [30] "Думаю, что пассажиры с пониманием отнесутся к ужесточению требований в транспорте", - Владимир Солдатенков
14 октября 2020 11:38  [88] Администрация Дзержинска получила крупный штраф из-за свалки
14 октября 2020 11:37  [89] "Ростелеком. Лицей" подготовил курс русского языка с главным редактором творческого альманаха Artifex
14 октября 2020 10:17  [104] Банк "Открытие": 41% жителей ПФО считают себя удачливыми в денежных делах
14 октября 2020 09:33  [162] Беременную нижегородку необоснованно уволили с работы
13 октября 2020 19:01  [667] Нижний сегодня: главные события дня
13 октября 2020 17:52  [626] ЦБ РФ выпустил памятные монеты с ГАЗелью, посвященные труду медиков во время пандемии
13 октября 2020 16:48  [325] Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 81%
13 октября 2020 16:05  [355] Ели высадили в нижегородском Парке Победы
13 октября 2020 16:01  [526] Суд прекратил производство по делу о фейках в отношении главного редактора KozaPress Ирины Славиной
Общество

"Думаю, что пассажиры с пониманием отнесутся к ужесточению требований в транспорте", - Владимир Солдатенков

14 октября 2020 12:32  [30] Общество

"Эпидемиологическая обстановка заставляет нас принимать необходимые меры. На этой неделе перевозчикам и пассажирам в очередной раз настоятельно рекомендовано носить маски в салонах общественного транспорта. Это связано с тем, что в регионе наблюдается существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. При этом контролировать соблюдение правила о ношении масок будет комиссия с участием сотрудников регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства и полиции, которая выходит в рейды на маршруты общественного транспорта", – заявил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Убежден, что контрольные рейды проводить надо. Мы должны не допустить развития негативного сценария с общественным транспортом и социального напряжения в обществе. Особо отмечу, что согласно внесенным изменениям в указ Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о режиме повышенной готовности в общественном транспорте пассажирам старше 65 лет средства индивидуальной защиты предоставляются бесплатно", - добавил депутат.

"Очень хочется надеяться, что пассажиры с пониманием отнесутся к ужесточению требований в общественном транспорте. Это делается не для того, чтобы усложнить жизнь, а уберечь и пассажиров и перевозчиков от возможных негативных последствий", – подчеркнул Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что нижегородским перевозчикам, у которых в транспорте находятся пассажиры без масок, грозит штраф до 300 тысяч рублей. По итогам ежедневных рейдов по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте, уже выявлено более 100 нарушений и сформировано обращение в адрес МВД о привлечении юридических лиц к административной ответственности.

Перевозчикам дан срок до 15 октября, чтобы обеспечить подвижной состав необходимым количеством масок для предоставления пенсионерам.

Кроме того, в администрации Нижнего Новгорода предупредили, что общественный городской транспорт не начнет движение, если в салоне находятся пассажиры без масок. Меры приняты в соответствии с распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph