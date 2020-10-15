Еще один участок дороги отремонтировали в Сергачском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Еще один участок дороги отремонтировали в Сергачском районе (Сергач-Красная Пустынь-Луговое). Его протяженность составила 3 км. Работы проводились по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стоимость работ составила порядка 18,4 млн рублей. Помимо ремонта самой дороги, подрядчику были выданы необходимые рекомендации по обустройству обочин, в ближайшее время компания их исполнит.

"Для местных жителей это единственный путь в деревню Красная Пустынь. При этом дорога находилась в неудовлетворительном состоянии: покрытие почти полностью разрушилось. К тому же рядом находится уникальное для региона промышленное производство ягод. Уверен, что проведенный ремонт благоприятно скажется на деятельности предприятия", – отметил Глеб Никитин.

В прошлом году было отремонтировано 2,5 км этой дороги.

В 2021 году здесь планируется обновить еще 4,5 км пути – непосредственно до деревни Красная Пустынь.

"Всего в Сергачском районе в рамках национального проекта в этом году отремонтировано четыре участка дорог общей протяженностью 20,4 километра", – добавил Глеб Никитин.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. Нацпроекты реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, что строительство обхода Балахны начнется в 2021 году.

Добавим, что транспортную развязку Неклюдово-Золотово на Бору открыли для движения 23 октября этого года.