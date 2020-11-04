Бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов умер на 63 году Происшествия

Бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов ушел из жизни на 63 году. Об этом сообщили в районной администрации 8 ноября 2020 года.



Администрация и Земское собрание Кстовского района, а также Дума г.Кстово выражают соболезнование родным и близким Юрия Конюхова.



Юрий Конюхов - уважаемый и известный человек в Кстовском районе. Родился 23 ноября 1957 года в селе Ярымово Павловского района Горьковской области.

Он учился в Кстовском районе с 1972 года, здесь в 1976 году начал свою трудовую деятельность со специальности машиниста на Новогорьковском нефтеперерабатывающем заводе. С 1977 по 1979 год был в армии. После службы он вернулся на нефтезавод, работал аппаратчиком и одновременно учился в Горьковском политехническом институте. С 1985 по 1992 годы работал начальником цеха на заводе "Агат".

С 1992 года его трудовая деятельность была тесно связана с жилищно-коммунальным хозяйством Кстовского района. В 1992-2006 годы он работал на руководящих должностях МУП "Тепловые сети", возглавлял департамент ЖКХ в администрации Кстовского района, был директором МУП "Дирекция единого заказчика ЖКХ".

"В этой сфере Юрий Павлович был настоящим профессионалом, имел звание "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России", - отметили в администрации.

В 2006 году началась его муниципальная деятельность. Три года — с 2006 по 2009 годы Юрий Конюхов был главой администрации г. Кстово. В 2010 был избран главой МСУ МО "Ройкинский сельсовет". С 2012 по 2014 годы Юрий Павлович руководил администрацией Кстовского района.

Напомним, в сентябре 2014 года депутаты Земского собрания Кстовского района заочно сняли с должности Юрия Конюхова. Он был назначен главой администрации Кстовского района в августе 2012 года.

Неоднократно он избирался депутатом Земского собрания Кстовского района и городской Думы г. Кстово. С 2014 года - глава МСУ МО "Ройкинский сельсовет". В сентябре 2020 года жители Ройкинского поселения вновь оказали ему доверие, избрав главой МСУ.

За свой добросовестный и честный труд он был награжден районными, областными и федеральными наградами.

Напомним, замглавы администрации Сарова по соцвопросам Сергей Анипченко умер от COVID-19 в октябре этого года. Ему было 63 года.