Нижегородцев просят не парковаться между дворами из-за уборки снега

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Нижегородская администрация просит не парковаться между дворами из-за необходимости уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 26 января 2021 года.
Глава города Юрий Шалабаев рекомендовал возобновить практику использования эвакуаторов в зимний период. И теперь, если на внутриквартальной территории будут стоять автомобили, их могут убрать с дороги.
"Эвакуатор используем в наиболее проблемных местах для комплексной уборки территории Сормовского района. Эта практика будет продолжена и впредь", – сообщил первый заместитель главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.
Чтобы ускорить процесс уборки снега в районах, составляется график уборки в местах, где вывоз снега был затруднен из-за припаркованных машин. Затем по этому списку работает манипулятор. В Советском районе это улицы Медицинская, Генкиной, Ижорская, Рокоссовского.
О проведении работ жильцов информируют заблаговременно, заявляют власти.
"За сутки устанавливаются временные дорожные знаки, информирующие о времени производства работ по уборке снега. Информацию дублируют объявления на подъездах. К сожалению, не все автовладельцы реагируют на дорожные знаки", – отметил начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Сормовского района Владимир Захаров.
Напомним, ранее 12 протоколов составили сотрудники административно-технической инспекции Нижнего Новгорода из-за вывоза грязного снега в Анкудиновский лес после жалоб местных жителей.
Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется построить к осени 2021 года.
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