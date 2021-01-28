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Общество

Памятник Горькому в Нижнем Новгороде вновь подсветят

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Площадь Горького в 2016 году

Площадь Горького в 2016 году

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подсветку памятника Максиму Горькому в Нижнем Новгороде восстановят. Об этом сообщил глава Нижегородского района Илья Лагутин в соцсети Instagram.

Житель Нижнего Новгорода обратил внимание на то, что несколько лет назад была отключена подсветка некоторых памятников города.

"На площади Минина памятник в темноте стоит. Памятник Горькому тоже без подсветки. Мне кажется это неправильно", - написал он.

Илья Лагутин заверил, что после проведения работ в сквере на площади Горького подсветку вновь включат.

"В проекте предусмотрена подсветка памятника", - сказал он.  

Что касается других памятников, он не уточнил.

Напомним, сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде планируется благоустроить к 800-летию города за 75,2 млн рублей. 

В сквере заменят существующее асфальтовое покрытие на брусчатку, отремонтируют лестницы, подключат новое энергосберегающее освещение с применением светодиодных лам, установят лавочки и урны, обновят газон. Кроме того, сквер сделают доступным для маломобильных граждан. После благоустройства на площади также появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников (как во время создания сквера). Проектировщики воссоздавали их по архивным фото.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров на пешеходных переходах к скверу на площади Горького. 

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Теги:
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