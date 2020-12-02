Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров у сквера на пл. Горького Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров на пешеходных переходах к скверу на площади Горького. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Житель города пожаловался главе, что сейчас переходить дорогу к скверу по нерегулируемому переходу "страшно из-за потока машин".

"По светофорным объектам уже решили вопрос с выделением денег, прорабатываем с ГИБДД", - ответил Юрий Шалабаев.

Отметим, что подготовленная КБ "Стрелка" концепция благоустройства площади Горького предусматривала изменения в части организации улично-дорожной сети (переходы, островки, расширение тротуара у Дома связи), однако, сейчас концепция поменялась и эти планы администрация города планирует использовать в дальнейшем.

Напомним, сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде планируется благоустроить к 800-летию города за 75,2 млн рублей.

В сквере заменят существующее асфальтовое покрытие на брусчатку, отремонтируют лестницы, организуют новое энергосберегающее освещение с применением светодиодных лам, установят лавочки и урны, обновят газон. Кроме того, сквер сделают доступным для маломобильных граждан. После благоустройства на площади также появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников как во время создания сквера. Проектировщики воссоздавали их по архивным фото.

Юрий Шалабаев рассказал в соцсети, что поручил главе администрации Нижегородского района создать группу общественного контроля за благоустройством сквера. К этой работе планируется привлечь экспертов-градозащитников и экологов.

Ранее планируемая концепция благоустройства предполагала обустройство площади Горького в виде городского сада с фонтаном в классическом стиле. Позднее от фонтана было решено отказаться. Однако, на тот момент глава города Владимир Панов заявлял, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы с вами привыкли видеть".

В настоящее время администрацией Нижнего Новгорода принято другое решение.

"Учитывая, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка и дендрология входят в предмет охраны, по согласованию с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия обновление площади будет проходить без внесения каких-либо существенных изменений", - сообщала ранее администрация.

Напомним также, к 800-летию Нижнего Новгорода ул. Большую Покровскую планируется превратить в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова через площадь Горького.