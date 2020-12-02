Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 января 2021 12:55  [9] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 28 января
28 января 2021 12:50  [15] Нижегородских перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список"
28 января 2021 12:22  [68] Ужесточить контроль утилизации медицинских отходов предложили в Нижегородской области
28 января 2021 12:15  [30] Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров у сквера на пл. Горького
28 января 2021 12:05  [70] Волонтеры Победы раздали нижегородцам тысячу кусочков "блокадного хлеба"
28 января 2021 11:57  [98] Нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно
28 января 2021 10:28  [210] Свет и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода
28 января 2021 10:17  [426] Автобус нижегородского перевозчика арестовали, пассажиров высадили
27 января 2021 19:01  [526] Нижний сегодня: главные события дня
27 января 2021 18:34  [452] Более 150 тысяч обращений нижегородцев поступило на горячую линию Минздрава с марта 2020 года
Общество

Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров у сквера на пл. Горького

28 января 2021 12:15  [30] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти Нижнего Новгорода договариваются с ГИБДД об установке светофоров на пешеходных переходах к скверу на площади Горького. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Житель города пожаловался главе, что сейчас переходить дорогу к скверу по нерегулируемому переходу "страшно из-за потока машин".

"По светофорным объектам уже решили вопрос с выделением денег, прорабатываем с ГИБДД", - ответил Юрий Шалабаев.

Отметим, что подготовленная КБ "Стрелка" концепция благоустройства площади Горького предусматривала изменения в части организации улично-дорожной сети (переходы, островки, расширение тротуара у Дома связи), однако, сейчас концепция поменялась и эти планы администрация города планирует использовать в дальнейшем. 

Напомним, сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде планируется благоустроить к 800-летию города за 75,2 млн рублей. 

В сквере заменят существующее асфальтовое покрытие на брусчаткуотремонтируют лестницыорганизуют новое энергосберегающее освещение с применением светодиодных лам, установят лавочки и урны, обновят газон. Кроме того, сквер сделают доступным для маломобильных граждан. После благоустройства на площади также появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников как во время создания сквера. Проектировщики воссоздавали их по архивным фото.

Юрий Шалабаев рассказал в соцсети, что поручил главе администрации Нижегородского района создать группу общественного контроля за благоустройством сквера. К этой работе планируется привлечь экспертов-градозащитников и экологов.

Ранее планируемая концепция благоустройства предполагала обустройство площади Горького в виде городского сада с фонтаном в классическом стиле. Позднее от фонтана было решено отказаться. Однако, на тот момент глава города Владимир Панов заявлял, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы с вами привыкли видеть".

В настоящее время администрацией Нижнего Новгорода принято другое решение.

"Учитывая, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка и дендрология входят в предмет охраны, по согласованию с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия обновление площади будет проходить без внесения каких-либо существенных изменений", - сообщала ранее администрация.

Напомним также, к 800-летию Нижнего Новгорода ул. Большую Покровскую планируется превратить в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова через площадь Горького.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство Максим Горький
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph