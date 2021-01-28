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Общество

Музей с лекторием хотят создать в казармах на территории Кремля

29 января 2021 17:05  [68] Общество

Фото: с сайта http://wikimapia.org/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АНО "Центр 800" объявило конкурс по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию для сохранения и приспособления для современного использования объекта культурного наследия (ОКН) - "Казарма гарнизонного батальона" (корпус 10) в Нижегородском кремле. Информация об этом размещена на сайте "Фабрикант".

В казармах планируется организовать музейно-выставочное пространство. Согласно документации, на первом этаже здания предлагается разместить лекторий (не менее 30 мест), сувенирный магазин, кафе, кассу и гардероб или "альтернативный вариант организации пространства". На втором этаже будет представлена экспозиция музея.

По предварительным оценкам, музейное пространство будут посещать 500-800 тысяч человек в год.

Начальная (максимальная) цена контракта на разработку проекта составляет 15,5 млн рублей.

Подрядчика выберут до 20 февраля, работы необходимо выполнить до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что большую часть Нижегородского кремля планируется сделать музейным пространством. В том числе, музейные пространства организуют в трех башнях Нижегородского кремля. В них будут размещены новые экспозиции, над которыми сейчас работают специалисты. 

Также внутри стен Кремля воссоздадут кольцевой маршрут, по которому перемещались стрельцы во время осады крепости. Сейчас там хотят проводить экскурсии.

СПРАВКА:

Казарма гарнизонного батальона построена в 1797–1806 гг. по проекту архитектора Якова Ананьина. Является образцом архитектуры классицизма. Казарма строилась для семей офицеров по указу Павла I. В 20-х годах XIX века здание перестраивалось.

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Теги:
Кремль Музеи Проектирование
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