Известны подробности гибели мальчика в пруду Кстовского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Известны подробности гибели мальчика в пруду Кстовского района. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, водоем, где произошла трагедия, находится на территории базы отдыха "Славная вотчина" в с.Большое Мокрое.

Напомним, накануне вечером, 2 февраля, стало известно, что двое детей провалились под лед неподалеку от с. Большое Мокрое. Три мальчика вышли на лед водоема, после чего он треснул. Один мальчик вышел на берег самостоятельно, второго – спасли, третий утонул. Ему было 7 лет.

Выяснилось, что на помощь детям бросился охранник базы отдыха Валерий Клевачкин. Мужчине удалось вытащить на берег одного из детей. К сожалению, второго мальчика спасти не удалось. Ребенок утонул.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в пруду. Прокуратура также проводит свою проверку.

Сотрудники МЧС вновь призвали жителей региона - не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих детей. Выход на лед в местах, где растут кусты, бьют ручьи и выходят сточные воды, особо опасен.

Лед становится прочным только после двух-трех недель непрерывных морозов.