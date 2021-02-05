Трубу прорвало в Сарове, вода хлынула на дорогу

Фото: из соцсети ВКонтакте
Трубу прорвало в Сарове. Об этом сообщается в группе ВКонтакте "Затоновости Саров".
Коммунальная авария произошла сегодня, 8 февраля, в районе ул.Зернова. Дорогу перекрыли, на месте работают специалисты МУП "Горводоканала".
Также сообщается, что из-за произошедшего воду в домах не перекрывали.
Напомним, накануне в центре Нижнего Новгорода прорвало трубу у дома №5 по улице Гоголя. Вода затопила не только улицу Гоголя, но и частично набережную Федоровского. Проезжая часть превратилась в каток.
Водоканал устранил последствия аварии к утру 8 февраля.
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