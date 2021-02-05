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Общество

Более 25 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за два дня снегопада

13 февраля 2021 12:50  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 25 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за два дня снегопада. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, за минувшие сутки в уборке Нижнего Новгорода от снега было задействовано более 1 тыс дорожных рабочих, а также около 370 единиц техники днем и около 340 – ночью.

"Только из Нижегородского района за сутки вывезли больше 6,5 тыс кубометров снега. Сегодня с 7:00 на расчистку дорог вышли 368 единиц техники", - сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что в течение дня с 07:00 12 февраля до 07:00 13 февраля из города на станции снеготаяния было вывезено более 25 тыс кубометров снежных масс. В связи с тем, что снегопад продолжится до конца дня 14 февраля, дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме.

Напомним, что нижегородских водителей попросили отказаться от поездок из-за метели и гололедицы. В центре города запрещена парковка для беспрепятственной уборки снега. Кроме этого, 13 февраля в течение дня ожидается ледяной дождь.

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Теги:
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