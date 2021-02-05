Холодную воду отключили в 6 домах на улице Бекетова Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Холодную воду отключили в 6 домах на улице Бекетова из-за аварии.

В зоне отключения, вызванного аварией на трубопроводе, оказались дома 60, 60А, 62, 64, 64А, 66, дом 11 на ул. Саврасова, дом 3 на ул. Уссурийской.

Как заявили в АО "Нижегородский водоканал", ликвидация аварии должна завершиться до 23:55 21 февраля.



Ранее сообщалось об коммунальных авариях в Ленинском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. Без холодной воды остались несколько жилых домов.