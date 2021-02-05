Подача холодной воды прекращена в 6 домах Сормова из-за аварии

Подача холодной воды прекращена в 6 домах Сормовского района из-за аварии.
Из-за повреждения трубопровода ХВС отключено c 13:30 в домах 15, 16, 17, 18, 19, 20 на бул. Юбилейный.
Как сообщили в АО "Нижегородский водоканал", восстановительные работы планируется закончить до 23: 55 21 февраля.
Ранее сообщалось об коммунальных авариях в Ленинском, Нижегородском, Советском районах Нижнего Новгорода.
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