Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил мобилизовать силы в районах перед снегопадом Общество

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил мобилизовать силы в районах перед прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

23 февраля Юрий Шалабаев проверил качество уборки улиц во всех районах.

В частности, он побывал на ул. Алексеевской, Звездинке, пл. Горького, пл. Лядова, пр. Гагарина, ул. Бекетова, пр. Октября, пр. Ленина, на Комсомольском, Московском, Сормовском шоссе, улице Циолковского и в Центре Сормова. В объезде приняли участие все главы районов города.

Из проблем градоначальник выявил наледь и накат, которые появились на дорогах вследствие длительных снегопадов и низких температур.

"Регулярно проверяем исполнение всех ежедневных планов, которые составляются по уборке и расчистке дорог. Основные магистрали категории А приводятся в порядок, тем не менее, проблемы есть и там: у остановочных павильонов и светофоров видны накаты. Поручил главам районов и подрядным организациям устранить все недостатки в ближайшее время", – заявил Юрий Шалабаев.

По мере высвобождения техники, она перебрасывается на примыкающие второстепенные дороги. Отмечается, что из-за морозов техника может выходить из строя, поэтому всем главам районов дано поручение следить за её состоянием и оперативно ремонтировать.

"Предстоит снегопад и достаточно большой перепад температур, возможно, в четверг-пятницу даже пойдёт дождь. Главы районов перед этим должны мобилизовать все силы, превентивно обработать дороги противогололедными материалами на своих территориях", – добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, центральные улицы, внутриквартальные проезды и дворы чистят сегодня во всём городе. Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил руководителям районов усилить контроль за уборкой снега.