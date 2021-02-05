Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде на новых площадках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2021 11:41  [52] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 24 февраля COVID-19
24 февраля 2021 11:24  [86] Подготовительные работы по строительству скоростной магистрали М-12 стартовали в Нижегородской области
24 февраля 2021 10:46  [97] Авиарейсы "Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород" стартуют 2 марта
24 февраля 2021 10:18  [92] Более 500 тысяч анализов на COVID-19 провели в нижегородской лаборатории с конца марта 2020 года
24 февраля 2021 10:17  [128] Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода
24 февраля 2021 09:42  [192] Парковка запрещена на улице и площади Горького в Нижнем Новгороде с 24 февраля
24 февраля 2021 09:20  [146] "Программа "Вам решать!" - механизм, позволяющий нижегородцам принимать активное участие в благоустройстве", - Леонид Гойхман
24 февраля 2021 00:01  [1151] Стала известна продолжительность резкого потепления до +3° в Нижнем Новгороде
23 февраля 2021 20:06  [302] Оперативный штаб опубликовал данные о заболевших COVID-19 нижегородцах на 23 февраля
23 февраля 2021 18:33  [212] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил мобилизовать силы в районах перед снегопадом
Общество

Авиарейсы "Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород" стартуют 2 марта

24 февраля 2021 10:46  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Авиарейсы "Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород" стартуют 2 марта. Об этом сообщается на сайте авиакомпании "ИрАэро".

Согласно опубликованной информации, рейсы будут выполняться в марте и апреле по вторникам, а с мая 2021 года по четвергам на самолетах "Суперджет-100".

В сообщении также сказано, что вылет из Красноярска запланирован на 15:25 по местному времени, а прибытие в Нижний Новгород в 18:20.

По словам представителей авиакомпании, данные рейсы являются субсидируемыми.

"Прилететь из Нижнего Новгорода в Красноярск можно в тот же день, ранним утром, но с пересадкой в Самаре", - отметили в "ИрАэро".

Напомним, что также в марте текущего года планируются прямые рейсы из столицы ПФО в Бишкек.

При этом рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph