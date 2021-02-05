Авиарейсы "Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород" стартуют 2 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Авиарейсы "Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород" стартуют 2 марта. Об этом сообщается на сайте авиакомпании "ИрАэро".

Согласно опубликованной информации, рейсы будут выполняться в марте и апреле по вторникам, а с мая 2021 года по четвергам на самолетах "Суперджет-100".

В сообщении также сказано, что вылет из Красноярска запланирован на 15:25 по местному времени, а прибытие в Нижний Новгород в 18:20.

По словам представителей авиакомпании, данные рейсы являются субсидируемыми.

"Прилететь из Нижнего Новгорода в Красноярск можно в тот же день, ранним утром, но с пересадкой в Самаре", - отметили в "ИрАэро".

Напомним, что также в марте текущего года планируются прямые рейсы из столицы ПФО в Бишкек.

При этом рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года.