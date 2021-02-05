Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек планируются в марте 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек планируются в марте 2021 года. Об этом сказано в онлайн-табло нижегородского аэропорта "Стригино".

Согласно данным, регулярные рейсы будет осуществлять авиакомпания "Nordwind".

Первый вылет самолета из Нижнего Новгорода в Бишкек запланирован на 2 марта в 23:55. Время прилета - 05:55. Планируется, что рейсы будут осуществляться вплоть до 23 марта. Перевоз пассажиров будет происходить на борту судна Boeing 737.

Ранее сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ возобновляются с марта 2021 года.

С 12 февраля нижегородский аэропорт открыл прямые рейсы в Ереван. А со второй половины февраля запланированы рейсы в Баку и Ош.