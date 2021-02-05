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Общество

Власти Нижнего Новгорода ввели режим ЧС из-за взрыва на Мещерском бульваре

26 февраля 2021 14:26  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Власти Нижнего Новгорода ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва на Мещерском бульваре. Об этом говорится в постановлении администрации Нижнего Новгорода, подписанном исполняющим обязанности главы города Дмитрием Сивохиным.

Согласно документу, режим ЧС введен с 11:00 26 февраля до особого распоряжения.

Руководителем ликвидации ЧС назначен глава администрации Канавинского района Олег Алешин.

Администрации района, как сказано в документе, необходимо в срок до 20:00 26 февраля составить списки граждан, подлежащих расселению. Также требуется обеспечить доступ во все помещения дома №3 корпус 1, 2, 3 по Мещерскому бульвару для проведения обследования и выполнения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Этим же постановлением Управлению МВД поручено организовать охрану личного имущества граждан, а также ограничить проезд автотранспортных средств в зоне чрезвычайной ситуации.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций требуется отключить дом от систем газо-, энергоснабжения, подключение проводить по решению руководителя оперативного штаба.

Департаменту финансов администрации поручено подготовить обращение в правительство региона о выделении бюджетных средств из резервного фонда на организацию всестороннего жизнеобеспечения, оказание материальной помощи пострадавшим жильцам.

Напомним, что сообщение о взрыве на цокольном этаже жилого 12-этажного дома поступило утром 26 февраля.

В результате происшествия пострадали три человека - сейчас они находятся в больнице.

По данному факту региональное управление СК возбудило уголовное дело.

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Теги:
Взрыв газа ЧС
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