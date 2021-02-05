Стала известна предварительная причина взрыва газа в доме на Мещере Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о предварительной причине взрыва газа в доме на Мещерском бульваре.

Взрыв газа произошел сегодня утром в доме № 3/2 на территории цокольного этажа в суши-баре "Самурай".

После случившегося глава региона провел заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС.

"Уже можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией у следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы, но это исключительно предварительный вывод", - приводится слова Глеба Никитина в релизе пресс-службы регионального правительства.

"Коллеги из правоохранительных органов и Следственного комитета будут проводить тщательную проверку. В любом случае, мы будем обеспечивать круглосуточное функционирование оперативного штаба здесь, на месте", - добавил губернатор.

Он также сообщил, что завал после взрыва должны разобрать до 8 утра завтрашнего дня и жители смогут вернуться в свои квартиры.

"Надеюсь, что уже к завтра жители дома вернутся к обычному образу жизни. Работа будет вестись в круглосуточном режиме, сил и средств достаточно", - заверил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что по предварительным оценкам экспертов, дом находится в состоянии, пригодном для проживания.

Всем пострадавшим от взрыва будет оказана помощь со стороны власти. Как сказал Глеб Никитин, это касается не только жильцов дома, но и коммерческих помещений, и автотранспорта - их владельцам также будет оказана поддержка в документальном освидетельствовании размера ущерба и определении юридических последствий.