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Общество

Власти Нижнего Новгорода объявят режим повышенной готовности в связи с паводком 17 марта

15 марта 2021 16:15  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Власти Нижнего Новгорода объявят режим повышенной готовности в связи с паводком 17 марта. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, мэр города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов.

По его словам, в 2021 году ситуацию приходится держать на особом контроле из-за аномального количества осадков, которое выпало в Нижнем Новгороде.

"Есть участки, которые ежегодно попадают в зону особого внимания. Там ежегодно происходят подтопления. Я поручил главам районов обратить на это внимание. С 17 марта в Нижнем Новгороде по паводку будет объявлен режим повышенной готовности", – заявил Юрий Шалабаев.

Кроме этого, накануне в городской администрации прошло совещание на тему предстоящего паводка.

Как отметил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин, верхняя часть Нижнего Новгорода менее подвержена подтоплению, страдает, в основном, Подновье и Гребной канал.

В свою очередь директор управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Михайлов отметил, что ежегодно в Канавинском районе вода поднимается в частном секторе посёлка Сортировочный.

Также среди возможных зон подтопления – проспект Героев, улицы Сергея Есенина и Карла Маркса. К борьбе с паводком привлекут не только дорожные службы, но и домоуправляющие компании.

Напомним, что в Нижегородской области в настоящее время также проводится работа по подготовке к прохождению весеннего половодья. Департаментом региональной безопасности региона готовится система оповещения, проводится доукомплектование материальными средствами подразделений спасательных служб, подготовка личного состава.

Специалисты прогнозируют, что во время весеннего половодья может затопить дома в 19 районах Нижегородский области.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц столицы ПФО вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним также, что мэр города Юрий Шалабаев заявил, что чиновникам грозит увольнение за некачественную уборку снега.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

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