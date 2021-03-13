Экс-спикер ЗС НО Евгений Лебедев награжден орденом "За заслуги перед отечеством"

Евгений Лебедев
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Экс-спикер Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Евгений Лебедев награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.
Согласно информации, документ был подписан 15 марта.
В тексте документа отмечается, что медаль Евгению Лебедеву присвоена за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, что Евгений Лебедев сложил полномочия на заседании регионального парламента 29 октября 2020 года. Он останется депутатом до конца VI созыва, то есть до новых выборов в 2021 году.
Ранее также сообщалось, что он возглавил совет директоров НИТЕЛа.
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