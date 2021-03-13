Последствия оползня на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде устранят к маю Общество

Фото: из презентации Алексея Ежкова, представленной депутатам

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Последствия оползня, который произошел 8 мая 2020 года у гостиницы "Азимут" (ул.Заломова,2) на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде, устранят к маю 2021 года. Об этом сообщил директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Алексей Ежков в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 17 марта.

По информации Алексея Ежкова, проектно-сметную документацию разработали эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

"На сегодняшний день там ведутся работы по ликвидации последствий оползня. Объем выполненных работ составляет 50%. Планируется закончить работы к концу мая", - сказал он.

В 2020 году на это было выделено 40 млн рублей, в 2021 - 20 млн рублей.

Напомним, причиной размывания склона стал обильный ливень. Наиболее сильными его последствия были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут".

Фотографиями последствий дождя нижегородцы делились в соцсетях. Он привел к тому, что уровень воды на улицах достигал середины дверок легковых автомобилей. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро - пешеходные дорожки по самые бортики заполнились водой. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады.