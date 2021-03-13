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Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

22 марта 2021 13:21  [228] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 104 667 человек, из которых 46 016 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 58 651 – за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде по количеству заболевших лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 322 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 166 человек), Советский (6 468), Московский (4 916), Канавинский (4 733), Сормовский (4 460), Приокский (3 558) и Нижегородский (3 393).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (8 303 заболевших жителя), Бор (5 246), Павловский (2 812), Балахнинский (2 719), Выксунский (2 642), Городецкий (2 316), Богородский (2 282).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
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