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Общество

Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроит УК "Возрождение Торговый дом"

25 марта 2021 14:30  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроит ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом" (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В электронном конкурсе управления делами правительства Нижегородской области приняла участие только одна компания. УК "Возрождение Торговый дом" выразила готовность выполнить комплексное благоустройство и озеленение между корпусами №1 (правительство региона) и №2 (Законодательное собрание Нижегородской области, Нижегородская филармония им. Ростроповича) за 235,8 млн рублей. При этом стоимость работ снижена не была.

Напомним, что подрядчику предстоит провести демонтажные работы, устроить ливневую канализацию и систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения и архитектурной подсветки, заменить покрытие. Брусчатку, плиты и бордюры предполагается выполнить в граните. Отмечается, что цвет покрытия должен сочетаться с существующим благоустройством Кремля.

Кроме того, компания-победитель высадит на площади новые деревья, кустарники и многолетние растения, газоны. Техническим заданием предполагается размещение на площади скамеек и урн.

Источник финансирования - областной бюджет Нижегородской области на 2021 год.

Работы необходимо будет выполнить до 31 июля текущего года.

Ранее компания с таким же названием - ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом" - занималось благоустройством первой очереди ул. Большой Покровской, а также большого и малого скверов на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Учредителем ООО также являлся Игорь Букато.

СПРАВКА:

ООО "УК "Возрождение ТД" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Учредитель – Игорь Витальевич Букато, генеральный директор - Петров Андрей Викторович. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями. Размер уставного капитала - 500 тысяч рублей.

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Теги:
Благоустройство Кремль
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