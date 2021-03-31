Логистический хаб по распределению товаров по всей России хотят создать в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Логистический комплекс по распределению товаров по всей России хотят создать в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Такую информацию глава региона озвучил 5 апреля, выступая с докладом на пленарной сессии межрегионального форума "Россия – Узбекистан: промышленный диалог" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Главной темой стало торгово-экономическое сотрудничество Нижегородской области с Республикой Узбекистан.

"Речь идет о создании распределительно-логистического комплекса. В Нижегородской области проект почти одобрен. Мы намерены делать распределительный центр на всю Россию, способный принимать 30-40 процентов грузов из Узбекистана, идущих в европейскую часть России", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в случае создания аналогичного комплекса на территории Узбекистана, Нижегородская область могла бы увеличить импорт из этой страны.

Напомним, что сейчас в Московском районе на ул.Тепличной Нижнего Новгорода совместное предприятие Группы ВТБ и ФГУП "Почта России" - АО "Национальные Логистические Технологии" (НЛТ) ведет строительство логистического хаба, стоимость возведения которого оценивается в 1,5 млрд рублей.

В целом в стране будет построено 38 таких логистических центров. Они предназначены для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск данных центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.