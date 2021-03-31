Число браков среди нижегородцев в марте выросло в 1,7 раза

Фото:
Жители Нижегородской области в марте зарегистрировали брак 1 198 пар, что в 1,7 раза больше, чем год назад, года в брак вступили 710 пар. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
В целом с начала 2021 года на территории региона поженились 3 180 пар. Это на 10,3% больше, чем годом ранее.
В управлении напомнили, что в мае традиционно ожидается свадебный бум. Красная горка в этом году выпадает на 9 мая. Считается, что свадьбы, сыгранные в этот день, гарантируют молодоженам счастливую семейную жизнь.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в Нижегородской области были запрещены массовые мероприятия, в том числе свадьбы.
Примерно в середине августа прошлого года, когда ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, запрет на свадьбы был снят, однако в свадебных мероприятиях могли участвовать до 20 человек на открытых площадках, и до 12 человек - в помещениях.
В начале марта 2021 года число разрешенных гостей на свадьбах в залах было увеличено до 20 человек, а на открытых площадках – до 50 человек.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+