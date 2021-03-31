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Экономика

ГЖД в 2021 году снизит инвестиции в развитие в 1,5 раза

08 апреля 2021 15:22  [113] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие инфраструктуры Горьковской железной дороги в 2021 году составят более 16 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В 2020 году РЖД инвестировали в развитие Горьковской железной дороги 23,8 млрд рублей. Таким образом, в текущем году объем средств будет снижен в 1,5 раза.

Как сообщает пресс-служба, в 2021 году на территории Нижегородской области в рамках инвестиционной программы будет реконструирована пассажирская платформа на станции Семенов.

Кроме того, сейчас началось проектирование новых пассажирских платформ из инновационных материалов на остановочных пунктах Стригино и Мещерское озеро.

Напомним, что пассажирскую железнодорожную платформу для пригородных поездов в районе Мещерского озера построят в 2022 году. Работы по проектированию должны быть выполнены до конца текущего года.

Существующая платформа в Стригино является временным вариантом. В перспективе там планируется поставить платформу капитального характера и создать транспортно-пересадочный узел.

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Теги:
ГЖД Инвестиции
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