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Происшествия

Суд арестовал нижегородского бизнесмена Сергея Моторкина до 10 мая 2021 года

09 апреля 2021 10:58  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд арестовал нижегородского бизнесмена Сергея Моторкина до 10 мая 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 8 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании нижегородскому бизнесмену Сергею Моторкину (директор ООО "Юта" и ООО "Юта-НН") меры пресечения в виде ареста.

Так, он помещен в СИЗО № 1 до 10 мая 2021 года.

В заключение источник отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных подельников Михаила Жижина.

Напомним, что по предварительной информации он подозревается в незаконных финансовых операциях и выводе миллиардов рублей за рубеж. ООО "Юта" и ООО "Юта-НН" входят в состав ГК "Гармония", которая в 2019 году подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в его доме и по месту работы прошли обыски.

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Теги:
Мошенничество Суд Уголовное дело
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