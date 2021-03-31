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Суд арестовал нижегородского бизнесмена Сергея Моторкина до 10 мая 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 8 апреля суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании нижегородскому бизнесмену Сергею Моторкину (директор ООО "Юта" и ООО "Юта-НН") меры пресечения в виде ареста.
Так, он помещен в СИЗО № 1 до 10 мая 2021 года.
В заключение источник отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных подельников Михаила Жижина.
Напомним, что по предварительной информации он подозревается в незаконных финансовых операциях и выводе миллиардов рублей за рубеж. ООО "Юта" и ООО "Юта-НН" входят в состав ГК "Гармония", которая в 2019 году подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в его доме и по месту работы прошли обыски.
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