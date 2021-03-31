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Происшествия

Пожары в Нижегородской области унесли жизни 86 человек с начала года

16 апреля 2021 12:57  [81] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожары в Нижегородской области унесли жизни 86 человек с начала года. Об этом заявил начальник ГУ МЧС о региону Валерий Синьков в ходе заседания правительства 16 апреля.

По его словам, рост погибших за аналогичный период прошлого года составил 34%.

Он также сообщил, что с начала года в регионе зафиксировано 9 ЧС, в результате которых огонь перешёл с сухой травы на жилые здания. В итоге сгорело 7 домов, 1 человек погиб.

Говоря о противопожарной обстановке в регионе, начальник ГУ МЧС Нижегородской области заметил, что в настоящее время проведено обследование 27 населённых пунктов, примыкающих к лесным массивам. С населением ведутся разъяснительные беседы.

Заслушав доклад, глава региона Глеб Никитин поручил жёстко штрафовать за возгорания сухой травы. В преддверии майских праздников губернатор поручил всем профильным службам усилить разъяснительную работу в части профилактики природных пожаров.

Напомним, что с начала апреля в регионе зафиксировано более 80 случаев возгорания сухой травы.

Только 14 апреля было установлено более 35 случаев возгорания. Во всех случаях причинами пожаров стало несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности: поджог травы, сжигание мусора или разведение костров.

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Теги:
МЧС Пожар
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