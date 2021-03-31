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Бизнес

"Красное Сормово" обсуждает возможность строительства второго круизного лайнера

16 апреля 2021 13:30  [44] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще одно круизное судно может быть построено на нижегородском заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сейчас обсуждаются планы строительства еще одного круизного судна на сормовской верфи. Проект разрабатывает КБ "Вымпел", - сказал собеседник агентства.

Как ранее в интервью ИАА "ПортНьюс" рассказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, речь идет о судне меньшего размера, чем "Мустай Карим". В настоящее время ведется подготовка к подписанию предварительного соглашения по этому проекту. Строительство планируется начать в 2022 году.

Напомним, построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" спустили на воду 11 сентября 2019 года, 1 августа судно отправилось в порт приписки, 22 августа - в первый рейс.

В лайнере "Мустай Карим" 169 кают "Стандарт" (338 мест) и 2 каюты "Люкс" (4 места), всего 342 места. Ресторан на главной палубе имеет 329 посадочных мест. Для досуга есть обзорные салоны (музыкальный на 200 мест и читальный на 50 мест), трансформируемый конференц-зал (на 140 мест), три бара (пивной, "Панорама" и в читальном салоне), детская комната, фитнес-центр (сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал, парикмахерская), сувенирный киоск и солярий на открытой солнечной палубе (700 кв. метров).

Район плавания: внутренние водные пути РФ и морские районы, в соответствии с классом судна. Дальность плавания: около 6 тысяч км.

Ранее сообщалось, что сотрудников завода "Красное Сормово" планируется привлечь к достройке четырехпалубного круизного лайнера "Петр Великий" на судостроительном заводе "Лотос" в Астрахани.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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