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Общество

Медведи проснулись в Керженском заповеднике

16 апреля 2021 17:36  [2] Общество

Фото: Керженский заповедник (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Медведи проснулись в Керженском заповеднике в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Инспектор заповедника 14 апреля сфотографировал первые в этом году следы этого животного.

Согласно информации, пробуждению способствовали теплая погода и талые воды.

(след медведя, фото: М.В. Голубев)

"После зимней спячки медведи приступают к поискам корма, которого в лесу пока не так уж и много. От голода "хозяина тайги" спасает его всеядность – может он и корешков покопать на проталинах, и первых проснувшихся ящериц схрумкать, а если повезет – отведать "подснежников" (оттаявшие трупы погибших зимой животных)", - рассказали в заповеднике.

Также сотрудники Керженского заповедника рекомендовали жителям Нижегородской области не выбрасывать пищевые отходы на свалки около деревень и дачных участков. Это может привлечь медведей.

Напомним, в зоопарке "Лимпопо" первым после зимней спячки проснулся бурый медведь Балу 3 марта.

Ранее сообщалось, что экодуки для диких животных планируется построить в Нижегородской области. Первые надземные и подземные сооружения, предназначенные для перехода животных (лосей, косуль, кабанов и других крупных животных) через автотрассу, появятся на трассе М-12 ("Москва – Нижний Новгород - Казань").

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Теги:
Животные Природа
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