Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде . Об этом сообщил генеральный директор ГП НО ДИРОН Игорь Коробейников в ходе осмотра территории зоны благоустройства 20 апреля.

По его словам, ежедневно рабочие будут укладывать порядка 35 ступеней.

В настоящее время в работах по реконструкции Чкаловской лестницы задействованы 50 человек, два крана, несколько манипуляторов и другая техника. Несмотря на большое количество рабочей силы и спецтехники, работы осложнены сильным ветром и уголом наклона в 45 градусов.

Работы по монтажу лестницы должны быть закончены к 1 августа 2021 года. Подрядчик же планирует закончить работы раньше - к 20 июля.

Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года . На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. До присоединения Крыма она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.