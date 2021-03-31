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Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде . Об этом сообщил генеральный директор ГП НО ДИРОН Игорь Коробейников в ходе осмотра территории зоны благоустройства 20 апреля.
По его словам, ежедневно рабочие будут укладывать порядка 35 ступеней.
В настоящее время в работах по реконструкции Чкаловской лестницы задействованы 50 человек, два крана, несколько манипуляторов и другая техника. Несмотря на большое количество рабочей силы и спецтехники, работы осложнены сильным ветром и уголом наклона в 45 градусов.
Работы по монтажу лестницы должны быть закончены к 1 августа 2021 года. Подрядчик же планирует закончить работы раньше - к 20 июля.
Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года . На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.
СПРАВКА:
Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.
Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. До присоединения Крыма она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.
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