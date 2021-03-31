инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2021 14:00  [28] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 20 апреля COVID-19
20 апреля 2021 13:24  [71] ЗС НО хочет инициировать запрет на шумную рекламу на улицах
20 апреля 2021 12:54  [157] Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 12:40  [96] Новый сезон велопроката от ВТБ открылся в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 12:28  [118] Санкции применят к подрядчикам за некачественную уборку на улицах Нижнего Новгорода
20 апреля 2021 11:16  [591] Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области
20 апреля 2021 10:47  [154] Свет временно отключили в 30 домах Нижнего Новгорода
20 апреля 2021 10:39  [198] Ржавую ограду в сквере на ул. Звездинка покрасят в ближайшие дни
20 апреля 2021 10:08  [195] Движение транспорта на участке ул. Трудовой в Нижнем Новгороде ограничат до июня
20 апреля 2021 09:57  [162] Пять пострадавших при взрыве газа в селе Маргуша остаются в больницах
Общество

Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

20 апреля 2021 12:54  [157] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде . Об этом сообщил генеральный директор ГП НО ДИРОН Игорь Коробейников в ходе осмотра территории зоны благоустройства 20 апреля.

По его словам, ежедневно рабочие будут укладывать порядка 35 ступеней.

В настоящее время в работах по реконструкции Чкаловской лестницы задействованы 50 человек, два крана, несколько манипуляторов и другая техника. Несмотря на большое количество рабочей силы и спецтехники, работы осложнены сильным ветром и уголом наклона в 45 градусов.

Работы по монтажу лестницы должны быть закончены к 1 августа 2021 года. Подрядчик же планирует закончить работы раньше - к 20 июля.

Напомним, что Чкаловская лестница частично обрушилась в сентябре 2019 года . На объекте обвалилась облицовка, и лестницу перегородили для пешеходов. Аварии был присвоен статус чрезвычайной ситуации.

СПРАВКА:
Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет - до 1949 года. Строительство обошлось государству в огромную по тем временам сумму – в 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького - Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. До присоединения Крыма она считается самой длинной лестницей в России. У лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph