Собственников зданий на Б.Покровской просят отремонтировать входы и заменить вывески Общество

Концепция развития ул. Большой Покровской Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Собственников зданий на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде просят отремонтировать входные группы и заменить вывески. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Совещание с собственниками и арендаторами нежилых помещений на Большой Покровской состоялось в рамках подготовки к 800-летию города. Напомним, что улицу ремонтируют именно к этому празднику.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин во время совещания сообщил собственникам помещений, что на Большой Покровской сейчас проводятся регулярные обходы.

"К сожалению, приходится делать замечания вам посредством административно-технической инспекции. Где-то нужно подкрасить, подлачить, отремонтировать ступеньки и входные группы - это ваша зона ответственности и ваше имущество. Просим навести порядок на своих объектах. Там, где требуется ремонт фасада, он будет выполнен», - сказал Илья Лагутин.

К 800-летию Нижнего Новгорода на главной пешеходной улице будет создан единый дизайн-код. До 1 июня собственникам рекомендовано привести в нормативное состояние вывески, отремонтировать входы зданий и установить урны. Рекламные конструкции, не соответствующие дизайн-коду, демонтируют.

Благоустройство Большой Покровской началось в Нижнем Новгороде 1 апреля. Подрядчику до июля предстоит отремонтировать участок от ул. Октябрьской, то есть от пересекающих Покровскую трамвайных линий, до ул. Малой Покровской, или почти до пл.Горького. Второй участок - от дома 39Б до дома 31 - планируется перекрыть с середины до конца апреля.

Cогласно концепции, разработанной КБ "Стрелка", на Большой Покровской заменят мощение, освещение, ливневую канализацию, увеличат зеленые уголки, отремонтируют входные группы, установят лавочки и урны.