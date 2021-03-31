"Послание президента получилось очень разностороннее", - Дмитрий Сватковский Общество

Дмитрий Сватковский Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Послание президента получилось очень разностороннее", - заявил депутат Госдумы Дмитрий Сватковский, комментируя послание президента России к Федеральному собранию.

По его словам, во время послания глава страны сосредоточился на внутренних вопросах - здравоохранении, образовании, культуре, поддержал многие инициативы партии "Единая Россия", в том числе в части социальной поддержки.

"И неслучайно более получаса своего выступления глава государства уделил этому направлению", - отметил Дмитрий Сватковский.

Он добавил, что Владимир Путин озвучил четыре новые меры поддержки семей: детям от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату в 5 650 рублей.

"Кроме этого, нуждающимся беременным женщинам установят выплату по 6 350 рублей в месяц в среднем по стране; больничный по уходу за ребенком до 7 лет должен оплачиваться в размере 100% от заработка; cемьи с детьми школьного возраста получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Безусловно, и лично я, и депутаты Госдумы поддержат эти предложения и оперативно примут соответствующие законы", - заявил депутат Госдумы.

"Конечно, нам, нижегородцам, особенно важно было услышать слова президента о Нижнем Новгороде, который "получит возможность продолжить работу над развитием метро, приступить к развитию центра города", - отметил Дмитрий Сватковский.

В заключение Дмитрий Сватковский заключил, что послание получилось очень разностороннее, и каждый для себя может выделить что-то наиболее значимое и близкое.