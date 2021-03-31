Прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух девочек, утонувших в Шатковском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку причин и условий гибели двух малолетних девочек, утонувших в водоеме на территории Шатковского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что после пропажи детей было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Девочки являются двоюродными сестрами. 20 апреля одна из них вместе с отцом приехала в гости к семье другой. Вечером дети ушли гулять, последний раз их видели около 18 часов возле пруда. Домой девочки не вернулись.

В ходе поисковых мероприятий тело одной их пропавших девочек было извлечено из пруда. При его осмотре следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

Позже в этом водоеме обнаружилось тело ее сестры. Девочкам было 6 и 7 лет.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело. Прокуратура также организовала проверку, и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.