Прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух девочек, утонувших в Шатковском районе

Фото:
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку причин и условий гибели двух малолетних девочек, утонувших в водоеме на территории Шатковского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что после пропажи детей было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Девочки являются двоюродными сестрами. 20 апреля одна из них вместе с отцом приехала в гости к семье другой. Вечером дети ушли гулять, последний раз их видели около 18 часов возле пруда. Домой девочки не вернулись.
В ходе поисковых мероприятий тело одной их пропавших девочек было извлечено из пруда. При его осмотре следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.
Позже в этом водоеме обнаружилось тело ее сестры. Девочкам было 6 и 7 лет.
Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело. Прокуратура также организовала проверку, и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+