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Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух девочек, утонувших в Шатковском районе

21 апреля 2021 16:30  [381] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку причин и условий гибели двух малолетних девочек, утонувших в водоеме на территории Шатковского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что после пропажи детей было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Девочки являются двоюродными сестрами. 20 апреля одна из них вместе с отцом приехала в гости к семье другой. Вечером дети ушли гулять, последний раз их видели около 18 часов возле пруда. Домой девочки не вернулись.

В ходе поисковых мероприятий тело одной их пропавших девочек было извлечено из пруда. При его осмотре следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.
Позже в этом водоеме обнаружилось тело ее сестры. Девочкам было 6 и 7 лет.

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело. Прокуратура также организовала проверку, и, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования.

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Теги:
Прокуратура Утонувшие Шатковский район
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