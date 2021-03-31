"Роман Беагон продолжит занимать должность главы депкульта до решения суда", - Юрий Шалабаев Общество

Роман Беагон Фото: личный архив Романа Беагона

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роман Беагон продолжит занимать должность директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода до решения суда. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Ходатайства об отстранении Романа Беагона от должности не поступало. Следственные действия продолжаются. Давайте дождемся, что скажет суд", - сказал он.

Юрий Шалабаев добавил, что в настоящее время работу руководителя департамента выполняет и.о. главы ведомства Светлана Гуляева.

Напомним, суд отправил Романа Беагона под домашний арест. Он был задержан 20 апреля. Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.