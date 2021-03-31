инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2021 19:29  [37] Более 200 площадок подготовлено в Нижегородской области для акции "Диктант Победы"
27 апреля 2021 19:15  [50] "Роман Беагон продолжит занимать должность главы депкульта до решения суда", - Юрий Шалабаев
27 апреля 2021 19:04  [50] Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода могут потом перенести в парк Кулибина
27 апреля 2021 18:40  [89] Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроют в конце июля
27 апреля 2021 18:11  [77] Рекультивация свалки 170 тысяч тонн отходов в Первомайске обойдется в 440 млн рублей
27 апреля 2021 17:48  [101] Награждение победителей конкурсов "Творчество против коррупции" и "Я - законодатель" состоялось в ЗС НО
27 апреля 2021 16:00  [144] Парковка около школы №30 в Нижнем Новгороде будет запрещена
27 апреля 2021 15:45  [108] "ЛУКОЙЛ" наградил лучших работников в области эффективного производства
27 апреля 2021 15:17  [176] Нижегородский водоканал обновил автопарк спецтехники 41 машинами
27 апреля 2021 15:00  [507] Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах
Общество

"Роман Беагон продолжит занимать должность главы депкульта до решения суда", - Юрий Шалабаев

27 апреля 2021 19:15  [50] Общество
Роман Беагон

Роман Беагон

Фото: личный архив Романа Беагона

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Роман Беагон продолжит занимать должность директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода до решения суда. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Ходатайства об отстранении Романа Беагона от должности не поступало. Следственные действия продолжаются. Давайте дождемся, что скажет суд", - сказал он.

Юрий Шалабаев добавил, что в настоящее время работу руководителя департамента выполняет и.о. главы ведомства Светлана Гуляева.

Напомним, суд отправил Романа Беагона под домашний арест. Он был задержан 20 апреля. Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Отставки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph