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Общество

Садовые товарищества подтопило в Сормовском районе Нижнего Новгорода

08 мая 2021 11:12  [33] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Садовые товарищества подтопило в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В зоне подтопления оказались СНТ: "Доброволец", "Лель", "Урожай" и другие.

Сейчас межведомственные мобильные группы обследуют подтопленные участки.

"Мониторинг ситуации совместно со специалистами МЧС проходит регулярно. Жителям дачных домов разъясняют о возможности и порядке эвакуации и предоставляют справочную информацию о том, куда необходимо обращаться в случае угрозы жизни и здоровью. На данный момент жители отказываются от эвакуации. У многих подготовлена спецодежда и обувь, так как эта территория традиционно подтапливается при половодье. В случае необходимости будут обеспечены все меры для размещения населения с подтопленных участков", - рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

При нахождении в зоне подтопления нижегородцы могут сообщить об этом по телефону "112", или по телефону единой диспетчерской службы:
268-11- 00. В Сормовском районе в школе №156 (пер. Общественный, д. 2) подготовлен пункт временного размещения. 

Напомним, что холостой сброс воды через водосливную плотину Нижегородской ГЭС начался утром 27 апреля и продолжается до сегодняшнего дня. В связи с увеличением притока с Рыбинского водохранилища и боковых притоков за прошедшие сутки в Горьковском водохранилище, уровень верхнего бьефа поднялся.

Вопрос о ситуации с режимом регулирования водохранилищ Волжско-Камского каскада обсуждали специалисты в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода. Районным администрациям дано поручение организовать круглосуточный мониторинг паводковой обстановки на территориях, а также быть в готовыми к развертыванию пунктов временного размещения для приема эвакуируемого населения. Ситуация находится под контролем правительства Нижегородской области.

Напомним также, 17 марта глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввел в Нижнем Новгороде режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.

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Теги:
Паводок Сормовский район
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