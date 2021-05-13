Главу Екатеринбурга заинтересовала работа мэрии Нижнего Новгорода по развитию города Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Главу Екатеринбурга Алексея Орлова заинтересовала работа мэрии Нижнего Новгорода по развитию города. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, 14 мая глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с делегацией из Екатеринбурга и продемонстрировал им работу муниципальных предприятий "Нижегородэлектротранс" и "Нижегородское метро".

По его словам, коллег интересовал вопрос развития и функционирования метрополитена.

"Как известно, мы планируем развивать его сразу в нескольких направлениях – в сторону станции "Сенной" и в Сормовском направлении. Обсудили и вопросы развития электротранспорта – трамваев, троллейбусов. Я поделился нашими планами по закупке 11 ретротрамваев в современном техническом исполнении, они будут ходить по историческим улицам Нижнего. Такие встречи полезны для всех муниципалитетов", – заявил Юрий Шалабаев.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, его заинтересовала работа мэрии Нижнего Новгорода в нескольких сферах развития города.

"Очень интересный опыт в части заключения энергосервисных контрактов по уличному освещению, организации работы с нестационарными торговыми объектами. Мы, к сожалению, не можем этим похвастаться, незаконно установленные ларьки никоим образом не могут украшать город-миллионник. Поразил масштаб работ по благоустройству, которое проводится в канун празднования 800-летия Нижнего Новгорода", – сообщил мэр Екатеринбурга.

"Мы позавидовали планам по развитию нижегородского метрополитена. У нас только одна ветка протяженностью 12 км, девять станций, последнюю мы открывали достаточно давно", – добавил он в заключении.

Напомним, что строительство станции "Сенная" начнется в 2022 году при условии выделения кредита.