Дума Нижнего Новгорода утвердила майские изменения в бюджет Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила майские изменения в бюджет на 2021 года. Такое решение было принято на заседании 26 мая.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составила 39 млрд 457 млн рублей, расходная – 41 млрд 198 млн рублей, дефицит – 1 млрд 741 млн рублей.

Так, доходная часть бюджета города увеличена на 506,7 млн рублей. При этом расходная часть - на 650,9 млн рубле

В том числе, расходы будут увеличены на 255 млн 600 тысяч рублей за счет межбюджетных трансфертов:

- 223 млн 200 тысяч пойдут на содержание автомобильных дорог общего пользования;

- 105,4 млн рублей - на ремонт ул. Минина;

- 15 млн рублей - на строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк" до автомагистрали;

- 11 млн 800 тысяч рублей - на устройство перехода между основным зданием и физкультурно-оздоровительным комплексом школы №30;

- 500 тысяч рублей - на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения коронавируса;

- 200 тысяч рублей - на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья.

За счет увеличения собственных доходов на 251 млн 100 тысяч и увеличения дефицита на 144 млн 200 тысяч рублей:

- 73 млн 800 тысяч рублей - субсидии транспортным предприятиям "Нижегородское метро" и "Нижегородэлектротранс";

- 50 млн 700 тысяч рублей - на софинансирование проектов "Вам решать" - дороги в частном секторе;

- 48 млн 300 тысяч рублей - на содержание улично-дорожной сети;

- 30 млн 500 тысяч рублей - на оплату концессионного соглашения по капремонту вагонов метро;

- 26 млн 400 тысяч рублей - на софинансирование проектов "Вам решать" - установка детских площадок;

- 18 млн 300 тысяч рублей - на приобретение оборудования для образовательных учреждений;

- 13 млн 400 тысяч рублей - на озеленение города;

- 13 млн 300 тысяч рублей - на содержание вновь вводимых объектов образования;

- 10 млн рублей - на установку фальшфасадов на многоквартирные дома к 800-летию Нижнего Новгорода;

- 10 млн рублей - на снос ветхих зданий муниципального имущества;

- 8 млн 100 тысяч рублей - на софинансирование проектов "Вам решать" - установка спортивных площадок;

- 7 млн рублей - на капремонт фасада здания спортивной школы №9;

- 6 млн 400 тысяч рублей - на содержание парков: "Дубки", "Светлоярский" и "Станкозавода";

- 5 млн 700 тысяч рублей - на ремонт учреждений образования;

- 5 млн 200 тысяч - на строительство объектов метро;

- 4 млн 100 тысяч рублей - на ремонт фасада и кровли зданий гимназии №50;

- 2 млн 300 тысяч рублей - на приобретение и установку остановочных павильонов;

- 1 млн 700 тысяч рублей - на ремонт теплотрассы к лицею №40;

- 300 тысяч рублей - на ремонт складских помещений, где хранится городская иллюминация.

Напомним, что в апреле расходы бюджета Нижнего Новгорода были увеличены на 974 млн рублей.