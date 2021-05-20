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Общество

Олег Лавричев провел экскурсию по Гордуме для студентов НГЛУ

28 мая 2021 16:07  [75] Общество

Олег Лавричев провел экскурсию по Гордуме для студентов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Об этом сообщили в думе.

Согласно информации, студенты побывали в зале заседаний городской Думы и в приемной председателя, а также в кабинетах сотрудников аппарата.

Олег Лавричев рассказал студентам об итогах прошедшего 26 мая заседания городской Думы, целях и задачах, стоящих перед депутатским корпусом, работе аппарата городской Думы, а также ответил на вопросы ребят.

"Для того, чтобы трудоустроиться в аппарат городской Думы или в администрацию Нижнего Новгорода, нужно, во-первых, обязательно иметь высшее образование. Во-вторых, сначала необходимо познакомиться с их деятельностью, работая в общественных институтах: Молодежной палате, Городском совете или волонтерских организациях", – рассказал Олег Лавричев, подчеркнув, что у ребят есть все шансы попробовать себя в этой работе, поскольку периодически открываются вакансии для молодых специалистов.

В завершении встречи Олег Лавричев вручил студентам памятные подарки – книги "Благотворительность в купеческом Нижнем", отметив, что дело меценатов живо на Нижегородской земле и по сей день.

Напомним, 27 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин вручили Олегу Лавричеву золотую медаль "Благотворитель земли Нижегородской".

Ранее спикер городской Думы поддержал инициативу по созданию на базе НГЛУ межвузовской дискуссионной площадки.

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Теги:
Городская дума НГЛУ
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