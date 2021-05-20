Оползень в селе Караулово не связан с сетями "Нижегородского водоканала" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оползень в селе Караулово не связан с сетями АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, специалисты компании провели обследование водопроводных сетей в деревне.

Так как оползневые процессы там продолжаются, было высказано предположение, что этот процесс связан с утечкой. Однако оно не подтвердилось.

По словам начальника службы по эксплуатации сетей и сооружений ВиВ Кстовского района Юрия Арзамасцева, сети находятся в технически исправном состоянии.

"Утечек на указанном участке водопровода не обнаружено, давление в сети соответствует нормативному, что также исключает вероятность аварийной ситуации", - сказал он.

В настоящее время водоснабжение села Караулово осуществляется от водопроводной сети города Кстово. Каптажи в деревне сохранены как резервный источник водоснабжения.

Напомним, что в селе произошли новые сходы грунта. При этом уже третий дом сполз в овраг.

При этом МЧС уже взяло на контроль ситуацию с оползнем грунта под жилым сектором в Кстовском районе.