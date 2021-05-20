Оползень в селе Караулово не связан с сетями "Нижегородского водоканала"

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Оползень в селе Караулово не связан с сетями АО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщили в компании.
Согласно информации, специалисты компании провели обследование водопроводных сетей в деревне.
Так как оползневые процессы там продолжаются, было высказано предположение, что этот процесс связан с утечкой. Однако оно не подтвердилось.
По словам начальника службы по эксплуатации сетей и сооружений ВиВ Кстовского района Юрия Арзамасцева, сети находятся в технически исправном состоянии.
"Утечек на указанном участке водопровода не обнаружено, давление в сети соответствует нормативному, что также исключает вероятность аварийной ситуации", - сказал он.
В настоящее время водоснабжение села Караулово осуществляется от водопроводной сети города Кстово. Каптажи в деревне сохранены как резервный источник водоснабжения.
Напомним, что в селе произошли новые сходы грунта. При этом уже третий дом сполз в овраг.
При этом МЧС уже взяло на контроль ситуацию с оползнем грунта под жилым сектором в Кстовском районе.
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