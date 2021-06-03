Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
07 июня 2021 16:20  [93] Завод по изготовлению металлической профильной трубы построят в Сормовском районе к 2024 году
07 июня 2021 15:50  [93] "Власть стала открытой и более публичной по отношению к бизнесу", - Иван Разуваев
07 июня 2021 15:14  [87] Т Плюс вложила 23 млн рублей в повышение эффективности оборудования Новогорьковской ТЭЦ
07 июня 2021 13:25  [1037] Руководитель "Верус групп" приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение из бюджета РФ
07 июня 2021 11:58  [172] Соглашение о сотрудничестве подписано между ООО "Газпром межрегионгаз", Газпромбанком и ПАО "Ростелеком"
06 июня 2021 16:44  [327] "Власть Нижегородской области проводит серьезную работу для улучшения инвестклимата", - Павел Солодкий
05 июня 2021 16:27  [475] "В Нижегородской области произошла перезагрузка отношений бизнеса и власти", - Елена Фадеева
05 июня 2021 11:54  [427] "Нижегородская область вошла в высшую лигу по инвестпривлекательности в России", - Александр Шаронов
04 июня 2021 17:37  [559] Нижегородская область создаст онлайн-площадку для поддержки малого и среднего бизнеса
04 июня 2021 16:11  [412] Банк "Открытие" и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации на сумму до 150 млрд рублей
Бизнес

Руководитель "Верус групп" приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение из бюджета РФ

07 июня 2021 13:25  [1037] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директора и учредителя ООО "Верус групп" Василия Ремизова приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение из бюджета Российской Федерации. Об этом сообщает "Ъ".

Он обвиняется в мошенническом хищении 457,4 млн рублей путем незаконного возмещения НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно информации, в 2018 году ООО "Верус групп" выкупило все имущество ООО ТП "Нижегородец", учредители которого собирались его обанкротить. "Верус групп" стало владельцем имущества стоимостью более 2 млрд рублей.

После этого компания обратилась за вычетом НДС по этой сделке. Полученные средства "Верус групп" перечислило "Нижегородцу" в счет оплаты имущества.

Данной сделкой заинтересовалось Следственное управление СК России по Нижегородской области и управление ФСБ по региону. В результате расследования она была признана фиктивной. По данному факту в декабре 2018 года возбуждено уголовное дело.

Через некоторое время "Нижегородец" заплатил 457 млн рублей претензий по НДС.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в правоохранительных органах, также был установлен факт заключения других фиктивных сделок ООО "ТП "Нижегородец" с ООО "Верус-Групп" и фирмами "однодневками" - ООО "Омега" и ООО "Феникс".

Поскольку руководители "Нижегородца" (директор - Вадим Смирнов и финансовый директор Наталья Демина) скрылись от органов предварительного расследования и в настоящее время находятся в международном розыске, Василий Ремизов оказался единственным обвиняемым в хищении средств.

Василий Ремизов до этого также находился в розыске. Однако, в результате розыскных мероприятий его местонахождение удалось установить и он был задержан.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Василия Ремизова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в 2019 году ГК "Гармония-Нижегородец" подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.  

Напомним также, что в 2018 году ТП "Нижегородец" совершило уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В результате компания не уплатила НДС за три квартала 2017 в сумме свыше 511,2 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2020 года Михаил Жижин и еще 22 россиянина были задержаны в ходе масштабной спецоперации "Черепаха" Национальной полиции Испании.

СПРАВКА:

ООО "ТП "Нижегородец" и ООО "Верус-Групп" входят в группу компаний "Гармония-Нижегородец", собственником которой является Михаил Жижин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Налоги Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph