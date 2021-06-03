Руководитель "Верус групп" приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение из бюджета РФ Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директора и учредителя ООО "Верус групп" Василия Ремизова приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение из бюджета Российской Федерации. Об этом сообщает "Ъ".

Он обвиняется в мошенническом хищении 457,4 млн рублей путем незаконного возмещения НДС (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно информации, в 2018 году ООО "Верус групп" выкупило все имущество ООО ТП "Нижегородец", учредители которого собирались его обанкротить. "Верус групп" стало владельцем имущества стоимостью более 2 млрд рублей.

После этого компания обратилась за вычетом НДС по этой сделке. Полученные средства "Верус групп" перечислило "Нижегородцу" в счет оплаты имущества.

Данной сделкой заинтересовалось Следственное управление СК России по Нижегородской области и управление ФСБ по региону. В результате расследования она была признана фиктивной. По данному факту в декабре 2018 года возбуждено уголовное дело.

Через некоторое время "Нижегородец" заплатил 457 млн рублей претензий по НДС.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в правоохранительных органах, также был установлен факт заключения других фиктивных сделок ООО "ТП "Нижегородец" с ООО "Верус-Групп" и фирмами "однодневками" - ООО "Омега" и ООО "Феникс".

Поскольку руководители "Нижегородца" (директор - Вадим Смирнов и финансовый директор Наталья Демина) скрылись от органов предварительного расследования и в настоящее время находятся в международном розыске, Василий Ремизов оказался единственным обвиняемым в хищении средств.

Василий Ремизов до этого также находился в розыске. Однако, в результате розыскных мероприятий его местонахождение удалось установить и он был задержан.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Василия Ремизова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в 2019 году ГК "Гармония-Нижегородец" подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.

Напомним также, что в 2018 году ТП "Нижегородец" совершило уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В результате компания не уплатила НДС за три квартала 2017 в сумме свыше 511,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 16 декабря 2020 года Михаил Жижин и еще 22 россиянина были задержаны в ходе масштабной спецоперации "Черепаха" Национальной полиции Испании.

СПРАВКА:

ООО "ТП "Нижегородец" и ООО "Верус-Групп" входят в группу компаний "Гармония-Нижегородец", собственником которой является Михаил Жижин.