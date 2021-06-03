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Общество

Электрозарядная станция начала работу в нижегородском аэропорту

10 июня 2021 10:31  [86] Общество

Фото: fotobus.msk.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Электрозарядная станция начала работу в нижегородском аэропорту. Об этом сообщается на сайте аэропорта "Стригино".

Согласно информации, финансирование проекта ведется из бюджетов разных уровней - федерального и регионального, а также за счет частных инвестиций компании Sitronics Group.

Отмечается, что данная электростанция стала первой в рамках проекта "Электротранспорт и зарядная инфраструктура" на территории Нижегородской области.

Напомним, что 10 июня в Нижнем Новгороде будет запущен первый маршрут общественного электротранспорта. Электробус будет курсировать по маршруту: аэропорт "Стригино" - железнодорожная платформа "Стригино" - станция метро "Парк культуры". Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов.

До конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.

При этом, как сообщали НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе холдинга "КРЭТ" Госкорпорации Ростех, на этих станциях можно будет заряжать и электросамокаты.

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Теги:
Транспорт Электроэнергия
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