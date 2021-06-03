Правительство России выделило почти 8 млн рублей на медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" Экономика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство России выделило 7,8 млн рублей на медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Об этом сообщается в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, деньги выделены из резервного фонда правительства России Управлению делами президента.

Они направлены на изготовление юбилейных медалей "В память 800-летия Нижнего Новгорода", футляров к медалям и бланков удостоверения к ним.

Медали вручаются от имени президента России.

Напомним, нижегородцам вручили первые юбилейные медали "В память 800-летия" 12 июня 2021 года. Их получили 17 человек.

Согласно положению юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода" награждаются:

а) жители Нижнего Новгорода - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

б) жители Нижнего Новгорода, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

в) труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в городе Горьком не менее шести месяцев;

г) граждане, внесшие значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.