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Общество

Эксплуатацию электросамокатов регламентируют в Нижнем Новгороде

17 июня 2021 17:14  [49] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода намерена заключить соглашение с компаниями-операторами шеринга электросамокатов о порядке их эксплуатации. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалев в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 17 июня 2021 года.

Он рассказал, что по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в городе создана рабочая группа под руководством его заместителя Ильи Штокмана, куда вошли представители департаментов предпринимательства и транспорта.

"В рамках работы группы мы разрабатываем соглашение, которое предполагаем заключить со всеми организациями, предоставляющими услуги аренды электросамокатов. Оно будет касаться и размещения, и порядка эксплуатации, в том числе скоростных режимов. На следующей неделе договорились обсудить со всеми организациями предмет соглашения по пунктам на встрече у главы города. По итогам совещания мы подпишем соглашение", - рассказал Виталий Ковалев.

Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения для электросамокатов планируется ввести в Нижнем Новгороде на уровне правительства региона. Они затронут центр города и набережные. 

К тому же, сейчас на ряде улиц скорость движения самокатов уже ограничена: до 15 км/ч - на Большой Покровской и Нижневолжской набережной. При том, что стандартная максимальная скорость электросамоката – 25 км/ч, ограничение "вшито" в программное обеспечение и действует автоматически при въезде на эти улицы.

Ранее сообщалось, что самокаты можно будет заряжать на зарядных станциях для электротранспорта в Нижнем Новгороде.

В ближайшее время в регионе установят пять электрозарядных станций, которые начнут работать уже 10 июня. До конца 2021 года планируется установка порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума Транспорт
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