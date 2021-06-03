Еще 20 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки Общество

Еще 20 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В регионе по данным на 19 июля вновь зарегистрирован прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день зарегистрирован еще 231 новый случай, 114 756 человек излечились.

Всего же 121 469 нижегородцев получили положительный тест на COVID-19. С марта 2021 года уже 3957 нижегородцев скончались от коронавируса.

Напомним, что нижегородский региона находится на четвертой позиции по заболеваемости коронавирусной инфекции, выше Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 810 561 человек, в том числе за последние сутки протестированы 6 619 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют ####три новых штамма коронавируса##.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.