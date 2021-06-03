Дом для расселения жителей аварийного дома по улице Краснодонцев построят за 400 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 21 июня 2021 года одобрила внесение изменений в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

В частности, будут выделены средства на строительство многоквартирного жилого дома для расселения жителей пострадавшего от взрыва газа в 2020 году дома №17А по улице Краснодонцев.

Как рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, за счет межбюджетных трансфертов в 2021 году на эти цели будет выделено 8,7 млн рублей, в 2022 году – 143,5 млн рублей и в 2023 году – 259 млн рублей.

При этом городская доля софинансирования в 2021 году составит 0,1 млн рублей, в 2022 году – 1,4 млн рублей, в 2023 году – 2,7 млн рублей.

В общей сложности из бюджета Нижнего Новгорода и Нижегородской области на строительство дома будет выделено 415,4 млн рублей, рассказали в пресс-службе Гордумы.

Вопрос о внесении изменений в бюджет Нижнего Новгорода будет рассматриваться городской Думой на очередном заседании 23 июня.

Ранее сообщалось, что оставшимся без квартир жильцам с улицы Краснодонцев Нижнего Новгорода построят новый дом. Решение об этом было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Дом будет построен в Автозаводском районе, в нем жильцам разрушенных взрывом бытового газа квартир будет выделено новое жилье.

Напомним, жильцам поврежденного взрывом газа дома нашли участок для возведения нового жилья. В частности, речь шла о территории по адресу: ул. Героя Васильева, 31. Первые технико-экономические показатели просчитаны, вся проектная документация у нас готова, рассказали в правительстве.