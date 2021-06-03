Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 21 по 27 июня 2021 года Культура и отдых

Сон в летнюю ночь - фестиваль Золотая маска Фото: с сайта Нижегородского ТЮЗа

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 21 по 27 июня.

Театры

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

22 июня - оперетта Константина Листова "Севастопольский вальс" (12+);

23 июня - вечер балета (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

21 июня - гала-концерт фестиваля театральных капустников "Веселая коза" (12+);

22 июня - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

23 июня - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

24 июня - спектакль по пьесе Григория Горина "Тот самый Мюнхгаузен" (12+);

25 июня - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);

26 июня - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);

27 июня - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

23, 24 июня - спектакль театра "Мастерская Петра Фоменко" по комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" в рамках фестиваля "Золотая Маска" (16+);

27 июня - спектакль Центра драматургии и режиссуры Москвы по пьесе Алексея Казанцева "Старый дом" в рамках фестиваля "Золотая Маска" (16+).

Детский театр "Вера":

26,27 июня - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

23 июня - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

22 июня - онлайн-концерт "Сорок памятный год" (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

23 июня - вечер органной музыки. Концерт ассистента-стажера Сергея Герасимова (руководитель – профессор Заряна Скульская) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

24 июня - лекция "Мифы о звездном небе" (12+),программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

25 июня - лекция "Звездное небо лета" (12+),программа "Рассвет космической эры" (12+), программа "Майя. Наблюдатели Вселенной" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

26 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), программа "Звездное небо Нижнего" (12+);

27 июня - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), фестиваль детского творчества "Новые сказки старого города" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Центр культуры и кино "Зарница": выставка работ фотохудожника, снимавшего звезд на кинофестивалях, Дениса Макаренко.