Объем работ на благоустраиваемой Б.Покровской увеличен с помощью внебюджетных средств Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объем работ на благоустраиваемой Большой Покровской увеличен с помощью внебюджетных средств. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".



Согласно информации, в настоящее время работы по линейной части улицы завершены уже на 90%. Планируется, что эта часть улицы будет завершена к 30 июня.

При этом, в ведомстве отметили, что благодаря привлечению внебюджетных средств стало возможным увеличение объема работ. А именно, идет благоустройство территории перед магазином "Художественные промыслы".

Также главная туристическая улица города будет дополнена малыми архитектурными формами.

Таким образом, полное окончание работ запланировано на 30 июля.

Ранее сообщалось, что благоустройство Большой Покровской началось в Нижнем Новгороде 1 апреля. Подрядчику до июля предстоит отремонтировать участок от ул. Октябрьской, то есть от пересекающих Покровскую трамвайных линий, до ул. Малой Покровской, или почти до пл.Горького. Второй участок - от дома 39Б до дома 31 - планируется перекрыть с середины до конца апреля.

Cогласно концепции, разработанной КБ "Стрелка", на Большой Покровской заменят мощение, освещение, ливневую канализацию, увеличат зеленые уголки, отремонтируют входные группы, установят лавочки и урны.