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Общество

Ольгинскую автодорогу передадут в собственность Нижегородской области

23 июня 2021 13:10  [140] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 23 июня 2021 года поддержала предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области автомобильной дороги в Ольгине.

Ранее дорогу общего пользования на проспекте Гагарина от поста УГИБДД была передана в безвозмездное пользование ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Теперь её передают региону для строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино. На земельный участок под эстакадой заключено соглашение об установлении сервитута между мэрией и государственным казенным учреждением, уточнили в Гордуме.

После строительства транспортной развязки автомобильная дорога местного значения будет передана в муниципальную собственность.

Напомним, движение по транспортной развязке в Ольгине в Нижнем Новгороде откроется 25 июня. Региональный Минтранс скорректировал план работ на объекте, чтобы запустить движение уже к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, а затем довести работы до конца.

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Теги:
Дороги Строительство Транспорт
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