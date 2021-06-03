Ольгинскую автодорогу передадут в собственность Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 23 июня 2021 года поддержала предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области автомобильной дороги в Ольгине.

Ранее дорогу общего пользования на проспекте Гагарина от поста УГИБДД была передана в безвозмездное пользование ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Теперь её передают региону для строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино. На земельный участок под эстакадой заключено соглашение об установлении сервитута между мэрией и государственным казенным учреждением, уточнили в Гордуме.

После строительства транспортной развязки автомобильная дорога местного значения будет передана в муниципальную собственность.

Напомним, движение по транспортной развязке в Ольгине в Нижнем Новгороде откроется 25 июня. Региональный Минтранс скорректировал план работ на объекте, чтобы запустить движение уже к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, а затем довести работы до конца.